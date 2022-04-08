В Севастополе опять подняли тему стихийной торговли на площади 50-летия СССР

Проведен рейд

В Севастополе работники департамента сельского хозяйства и потребительского рынка провели рейд по борьбе со стихийной торговлей на площади 50-летия СССР. На торгующих здесь незаконно составлено несколько протоколов.

За неполных четыре месяца текущего года таких протоколов составлено уже около 200, в прошлом году аналогичных штрафов было выписано не более 600, говорится в сюжете «Первого Севастопольского».

Начальник управления департамента Олег Травиничев отметил, что жители города сами подпитывают местных стихийных торговцев, покупая их продукцию «с асфальта». Однако, он подчеркнул, что, в первую очередь, это опасно для жизни и лишает потом людей отстоять свои права потребителя по законодательству.

Травиничев добавил, что площадь 50-летия СССР одна из десятка мест в городе, где процветает несанкционированная торговля. И там также постоянно проводятся рейды.

Торговцам он порекомендовал легализировать свою работу. И одним из вариантов назвал размещение на действующих рынках и ярмарках города. А иначе будут лишаться товара и платить штраф от 3,5 до 5 тысяч рублей.

Напомним, коммунальщики часто сгоняют уличных торговцев с насиженных мест на месте бывшего Сталинградского рынка.

Ольга Сурикова