Правительство Севастополя направило в ФАС информацию о росте цен на топливо

В правительстве Севастополя зафиксировали в городе рост цены на топливо от 50 копеек до 2 рублей. Об этом рассказал губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Ранее глава города сообщал, что предпосылок для роста цен нет, в связи с чем информацию о повышении стоимости бензина будет направлена в Федеральную антимонопольную службу для проверки на обоснованность. Также в правительстве Севастополя отметили, что дефицита топлива в городе не наблюдается, а перебои с некоторыми видами бензина устранили посредством «лоббизма» поставок на переправе.

«Проверяли и лоббировали логистику, чтобы на переправе вагоны с 92-м и 95-м бензином основных трейдеров были перевезены, через паромную переправу», — сообщила директор горхоза Вероника Лисовская.

Напомним, губернатор Севастополя Михаил Развожаев в ходе аппаратного совещания заявил, что в Севастополе нет дефицита и не буде роста цен в связи со взрывом на Крымском мосту.

Глава региона пригрозил прокуратурой всем желающим поднять цены с целью получить сверхприбыли.