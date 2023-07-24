Пассажиров поездов, едущих в Севастополь через Джанкой, будут пересаживать

В правительстве Севастополя рассказали, что пассажиров поездов, двигающихся в Севастополь через Джанкойский район, будут пересаживать на автобусы, чтобы пересечь закрытый район, после чего они смогут продолжить путь на поезде.

«Мы ожидаем утром поезд из Москвы. Точно также будут пересаживать пассажиров и безопасно их перевозить до точки другой посадки», — рассказал замгубернатора Павел Иено.

Он также подчеркнул, что пока отмены рейсов не запланировано.

Напомним, в небе над Крымом в ночь на 24 июля сбито силами ПВО и подавлено средствами РЭБ 11 БПЛА противника. Об этом рассказал глава РК Сергей Аксенов. Произошло попадание в склад боеприпасов в Джанкойском районе. Также обломками БПЛА поврежден частный дом в Кировском районе.