Дорогу на проспекте Античном завершили проектировать

В правительстве Севастополя рассказали, что работы по проектированию дороги на проспекте Античном завершены. Сейчас документация проходит главгосэкспертизу.

До конца года городские власти планируют получить положительное заключение экспертизы и начать работы по строительству этой дороги уже в будущем году.

Напомним, решение о выделении кредита на строительство данной дороги было принято в июле прошлого года.Протяженность новой дороги составит 1,73 км. Завершить строительные работы планируют к 2025 году. Общий объем инфраструктурного бюджетного кредита 745, 4 млн рублей.