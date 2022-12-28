Севастопольского Пушкина высоко оценил экс-министр культуры Мединский

Известный московский скульптор автор бюста Александра Пушкина, установленного на днях на территории первой севастопольской гимназии, Денис Стритович рассказал «Севкору», что его работу высоко оценил советник президента РФ, экс-министр культуры Владимир Мединский.

«Когда я работал над бюстом, ко мне приезжали заказчики из Российского военно-исторического общества, и очень понравился этот бюст, в частности, советнику президента Владимиру Мединскому, и мне предложили сделать по этому проекту бюст Пушкина в Венесуэле, в Каракасе, как продолжение этой истории», — отметил скульптор.

Стритович рассказал, что с предложением создать бюст великого поэта на территории севастопольской гимназии к нему обратились депутаты заксобрания и руководство школы.

При этом он уже реализовал в Крыму два проекта: герою-подводнику и солдатам освободителям по заказу Российского военно-исторического общества.

Скульптор был рад обращению, так как работа предстояла интересная, нетривиальная.

«Много делал людей, в том числе значимых, кого только не делал. Но здесь как бы все сошлось: Севастополь город, выдающийся в русской истории, и поэт глобальный», — говорит автор.

Идею образа поэта сформировало руководство первой гимназии, на территории которой установлен бюст:

«Он мог быть драматичный, укрывающийся от ветра, любая могла быть литературная составляющая. Здесь он в зените своей карьеры, но еще довольно молодой человек. На нем относительно небрежно накинутый плащ, сюртук с рубашкой, с активным бантом».

А вот внешность поэта скульптор воссоздавал по посмертной маске и наиболее качественным портретам.

Это не первый Пушкин, созданный Стритовичем. Несколько лет назад он уже создал бюст поэта для города Дно в Псковской области. Однако, скульптор признается, что севастопольский Пушкин получился значительно серьезнее и убедительнее.

Бюст сделан из литьевой бронзы, а сам постамент – это цельный монолитный гранит с гравировкой.

Автор бюста планирует непременно посетить еще раз Севастополь, чтобы вживую увидеть уже установленный бюст, встретиться с заказчиками и пожать друг другу руки.

Стритович рад, что скульптура бала по достоинству оценена как экспертами, так и хорошо принята общественностью.

Напомним, меценатами, организовавшими создание и установку бюста Александра Пушкина выступили заместитель председателя заксобрания Севастополя Илья Журавлев, депутат Андрей Куринов и протоирей Алексей Петренко.

Дарья Тимофеева

Фото: Анастасия Ильина