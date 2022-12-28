Севастопольского Пушкина высоко оценил экс-министр культуры Мединский

Город Культура
28-12-2022
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Известный московский скульптор автор бюста Александра Пушкина, установленного на днях на территории первой севастопольской гимназии, Денис Стритович рассказал «Севкору», что его работу высоко оценил советник президента РФ, экс-министр культуры Владимир Мединский.

«Когда я работал над бюстом, ко мне приезжали заказчики из Российского военно-исторического общества, и очень понравился этот бюст, в частности, советнику президента Владимиру Мединскому, и мне предложили сделать по этому проекту бюст Пушкина в Венесуэле, в Каракасе, как продолжение этой истории», — отметил скульптор.

Стритович рассказал, что с предложением создать бюст великого поэта на территории севастопольской гимназии к нему обратились депутаты заксобрания и руководство школы.

При этом он уже реализовал в Крыму два проекта: герою-подводнику и солдатам освободителям по заказу Российского военно-исторического общества.

Скульптор был рад обращению, так как работа предстояла интересная, нетривиальная.

«Много делал людей, в том числе значимых, кого только не делал. Но здесь как бы все сошлось: Севастополь город, выдающийся в русской истории, и поэт глобальный», — говорит автор.

Идею образа поэта сформировало руководство первой гимназии, на территории которой установлен бюст:

«Он мог быть драматичный, укрывающийся от ветра, любая могла быть литературная составляющая. Здесь он в зените своей карьеры, но еще довольно молодой человек. На нем относительно небрежно накинутый плащ, сюртук с рубашкой, с активным бантом».

А вот внешность поэта скульптор воссоздавал по посмертной маске и наиболее качественным портретам.

Это не первый Пушкин, созданный Стритовичем. Несколько лет назад он уже создал бюст поэта для города Дно в Псковской области. Однако, скульптор признается, что севастопольский Пушкин получился значительно серьезнее и убедительнее.

Бюст сделан из литьевой бронзы, а сам постамент – это цельный монолитный гранит с гравировкой.

Автор бюста планирует непременно посетить еще раз Севастополь, чтобы вживую увидеть уже установленный бюст, встретиться с заказчиками и пожать друг другу руки.

Стритович рад, что скульптура бала по достоинству оценена как экспертами, так и хорошо принята общественностью.

Напомним, меценатами, организовавшими создание и установку бюста Александра Пушкина выступили заместитель председателя заксобрания Севастополя Илья Журавлев, депутат Андрей Куринов и протоирей Алексей Петренко. 

Дарья Тимофеева

Фото: Анастасия Ильина

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