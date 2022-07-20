Севастополец получил срок за нападение на сотрудника полиции

Отказался получить наказание за хулиганство



В Севастополе суд вынес приговор в отношении 40-летнего местного жителя по уголовному дело о применении насилия в отношении сотрудника полиции

Мужчина в феврале 2022 года в вечернее время в пьяном состоянии начал хулиганить. Прибывший на место сотрудник полиции потребовал, чтобы он прошел в райотдел для составления в отношении него протокола.

«Однако правонарушитель, не желая быть привлеченным к административной ответственности, применил к сотруднику полиции насилие и причинил ему телесные повреждения», — сообщили в пресс-службе прокуратуры города.

Судом виновнику вынесено наказание в виде 1 года лишения свободы условно. Ему установлен испытательный срок 2 года, в течение которого он должен доказать свое исправление.

Напомним, в Севастополе на 3,5 года осудили мужчину, напавшего на полицейского.

Ольга Сурикова