Повышенные затраты подрядчиков на покупку топлива в депфине назвали «предпринимательскими рисками»

В бюджете Севастополя не были учтены дополнительные затраты подрядчиков или транспортных компаний на покупку подорожавшего топлива.

Это стало известно в ходе обсуждения освоения бюджета за первое полугодие 2023 года в заксобрании, предает корреспондент «Севкора».

По словам руководителя депфина Севастополя Алексея Плотникова, повышенные затраты на топливо для подрядчиков, выполняющих контракты для правительства Севастополя, являются «предпринимательскими рисками».

Из его слов можно понять, что дополнительных средств подрядчикам на покрытие расходов выделятся не будет.

Напомним, с 14 октября стоимость бензина и дизельного топлива в Крыму и Севастополе снизилась. По соглашению с крупнейшими поставщиками топлива цена на дизель упадет до 66,8 рубля, бензина марок АИ-95 и АИ-92 – до 59,8 рубля и 55,8 рубля соответственно.