Пострадавшим от ливня жителям Ялты выделили 57,8 млн рублей помощи

В городе работает 11 комиссий

Пострадав шим от стихии в Ялте направлен первый транш помощи в размере 57,8 млн рублей. Об этом сообщила глава администрации города Янина Павленко.

Деньги выделило правительство республики Крым.

«Сейчас Совмин прорабатывает порядок выплат компенсации юридическим лицам, а также возможной компенсации за автомобили. В настоящий момент уже работает 11 комиссий по Ялте по компенсации людям, которые пострадали во время стихии», – рассказала Павленко, передает Крыминформ.

Сейчас власти Ялты собирают заявки от граждан, чье имущество пострадало от потопа.

По данным главы Ялты, в зоне подтопления в Кореизе остается 37 домов. Кроме того, с сегодняшнего дня комиссия начнет работу по обследованию 87 домов, которые находились на подтопленном участке в Кореизе для определения целостности зданий и возможности их дальнейшей эксплуатации, «поскольку все здания были построены хозспособом».

Всего правительство Крыма выделило 161 млн рублей из резервного фонда на ликвидацию последствий потопа в нескольких муниципалитетах республики.

Напомним, сейчас в Ялте действует запрет на купание в море из-за сильного загрязнения воды, закрыты на три дня все туристические объекты, отдыхающие в выходные массово уезжали в другие районы Крыма. Однако некоторых людей запрет на купание не останавливает, они не отказывают себе в удовольствии покупаться хоть и в грязном, но Черном море в Ялте.

Ольга Сурикова

Фото: Голос Ялты