Ограничение движения на Камышовом шоссе

Изменится схема движения общественного транспорта

В связи с проведением ремонтных работ на Камышовом шоссе временное ограничение движения транспорта вводится на:

— участке Камышового шоссе от Депо № 1 до остановки общественного транспорта «Электроремонтный завод» по левой стороне, на съездах развязки на ул. Т. Шевченко – с 7:00 21.06.2021 до 23:59 24.06.2021;

— участке Камышового шоссе от Депо № 1 до остановки общественного транспорта «Электроремонтный завод» по правой стороне, на съездах развязки на ул. Т. Шевченко — с 7:00 25.06.2021 до 23:59 28.06.2021;

— участке Камышового шоссе от ресторана «Парк Хаус» до Депо № 1 по правой стороне, на съезде с Фиолентовского кольца по левой стороне на автомобильную дорогу Севастополь – порт Камышовая бухта – мыс Фиолент — с 7:00 29.06.2021 до 23:59 03.07.2021;

— участке Камышового шоссе от ресторана «Парк Хаус» до Депо № 1 по левой стороне, на съезде с Фиолентовского кольца по правой стороне на автомобильную дорогу Фиолентовское шоссе от ул. Вакуленчука до ул. Фиолентовское шоссе — с 7:00.

Также изменится схема движения общественного транспорта на данном участке.