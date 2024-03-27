В Севастополе от ракетного обстрела пострадало 96 домов, а в правительство поступило 207 заявок на возмещение ущерба

Губернатор Севастополя поручил до конца недели посчитать ущерб от украинского обстрела по всем заявкам, которых в городское правительство поступило 207.

«Нам надо получить итоговые цифры, потом посмотреть нормативы каким образом мы будем компенсацию производить. Особенно автомобили и т.д., чего раньше не делали никогда», — сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Как сообщил первый замгубернатора Парикин, севастопольский горхоз уже начал восстановление поврежденных домов, а соответствующие финансовые средства уже зарезервированы в городском департаменте финансов.

Тем менее, часть ущерба еще считают, чтобы понять необходимо ли обращаться в федеральный центр за помощью. Всего пострадало 96 многоквартирных и индивидуальных домов, 30 частных административных зданий. Также зафиксировано три прямых попадания в жилые дома по адресам: ул. Ялтинская 7-А, ул. Гранатная 1-А, Симферопольское шоссе, 40.

Как сообщил глава города, жителям ул. Гранатной потребовалось переселение во временное жилье. Его пострадавшим предоставят до понедельника, 1 апреля.

Напомним, губернатор Севастополя дал поручение обновить таблички с указанием адресов убежищ.