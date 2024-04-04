Шестилетний севастополец выступил в детском телешоу талантов «Лучше всех» на «Первом канале»

Юный севастополец выступил в детском телешоу талантов «Лучше всех» на «Первом канале».

Николай Краснов — воспитанник творческого объединения «Шашки и шахматы» Малой академии наук, где занимается с пяти лет. Он неоднократный победитель городских, региональных и межрегиональных турниров, недавно стал обладателем второго юношеского спортивного разряда по шашкам, а еще он прекрасно разбирается в робототехнике. На съемках шоу Коля рассказал, что играть в шашки его научил дедушка, а сейчас у него уже килограмм медалей.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев поделился видео с эфира и выразил уверенность, что у Коли большое яркое будущее впереди.