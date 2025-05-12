Медленная дорога к 100 тысячам: когда вырастут зарплаты севастопольцев

Севастополь оказался на 76-м месте в рейтинге российских регионов по темпам роста медианных зарплат. Такие данные приводит РИА Новости в новом исследовании, основанном на анализе Росстата и с поправкой на покупательную способность.

Аналитики оценивали, через сколько лет половина работающего населения каждого региона будет получать не менее 100 тысяч рублей в месяц — с учетом регионального уровня цен. В Севастополе, по их прогнозу, до этого показателя горожане дойдут через 7,8 года. А 75% населения будут получать такую зарплату только через 11,6 года.

Интересно, что в соседней Республике Крым половина населения сможет получать зарплату в 100 тысяч рублей — через 9 лет. Для 75% жителей этого региона процесс ускорится, и они достигнут этого уровня дохода уже через 12,8 лет.

Для сравнения, быстрее всех к «зарплате в 100 тысяч» придут жители Ямало-Ненецкого автономного округа — уже в ближайшие 3,7 года. А в республиках Северного Кавказа доходы отстают: в Ингушетии половина населения достигнет этого уровня только через 15,4 года. Исследование учитывает не только номинальные доходы, но и различия в ценах между регионами, то есть паритет покупательной способности (ППС). Такой подход позволяет объективнее сравнивать уровень жизни: 100 тысяч в Москве и 100 тысяч в Севастополе — это разные деньги по фактической покупательной способности.

Напомним, с 2026 года губернаторы в России начнут получать столько же, сколько вице-премьеры правительства.

Дмитрий Островский

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