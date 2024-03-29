После вмешательства прокуратуры решен вопрос с подвозом ребенка к школе из с. Вишневого 

Прокуратура Севастополя провела проверку по обращению жительницы села Вишневое по вопросу обеспечения подвоза ее малолетнего ребенка в школу № 13 в п. Кача.

Установлено, что с. Вишневое приказом Департамента образования и науки города закреплена школа № 46, однако по заявлению родителей ребенок обучается в школе № 13 в п. Кача.

🚌 На период проведения ремонтных работ в школе № 13 занятия с учащимися этого образовательного учреждения осуществляются в помещениях школы № 46. Женщина испытывала сложности при доставлении сына к месту обучения, поскольку в соответствии с требованиями федерального законодательства подвоз детей школьным автобусом из с. Вишневого производится только для учеников школы № 46 – по территориальному принципу.

После вмешательства прокуратуры внесены изменения, в соответствии с которыми на период ремонта в школе № 13 организован подвоз ребенка в школу № 46.

Ольга Сурикова