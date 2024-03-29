Предпринимателей Севастополя приглашают на мастер-класс «Продвижение бизнеса в VK реклама: от создания кампаний до первых продаж»

Приглашаем предпринимателей Севастополя принять участие в бесплатном онлайн мастер-классе «Продвижение бизнеса в VK реклама: от создания кампаний до первых продаж», который пройдет на онлайн- площадке Севастопольского Центра «Мой бизнес».

Три дня лекций и практических занятий в рекламном кабинете под присмотром спикера. Разберём на практике пошагово весь процесс настройки эффективных кампаний: сбор конверсионных аудиторий, подготовка кликабельных креативов, аналитика данных и масштабирование кампаний. Практические задания для участников и их проверка спикером.

Результатом прохождения мастер-класса для участников является самостоятельная настроенная рекламная кампания в VK реклама.

Программа:

• исследование потребностей клиентов и выбор стратегии

• соблюдение закона о маркировке рекламы

• поиск узкоспециализированной аудитории, работа с узким и широким ГЕО

• настройка рекламного кабинета VK реклама

• подготовка кликабельных креативов и текстов объявлений

• лидогенерация без сайта

• аналитика от соцсети до поведения на сайте

Спикер, Андрей Рогатин:

— практикующий специалист по росту продукта и лидогенерации с 9-летним стажем

— автор блога rogatin.me

— сертифицированный менеджер по управлению продуктом от Amazon Web Services

— выпускник Data Analytics офлайн-университета Ironhack, Берлин, 2022г

— серийный предприниматель.

Формат мероприятия: онлайн

Время и дата: 10-12 апреля с 11:00 — 12:30

Регистрация по ссылке: https://b24-ncdapk.bitrix24site.ru/crm_form_vltzj/

Мероприятие проводится в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», который инициировал Президент и курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.