Прокуратура Севастополя проверяет причину отказа ребенку в подвозе к школе  

Прокуратура Севастополя проводит проверку по обращению местной жительницы по вопросу обеспечения подвоза малолетнего ребенка в образовательное учреждение.

Мама рассказала, что ее сын является учеником третьего класса школы № 13. При этом на период проведения ремонтных работ занятия с учащимися проводят в помещениях школы № 46.

Женщина проживает с ребенком в с. Вишневом и испытывает сложности при доставлении сына к месту обучения. Подвоз детей школьным автобусом из с. Вишневого, который осуществляет ГУП «Севэлектроавтотранс им. А.С. Круподерова», производится только для учеников школы № 46.

С учетом изложенного в настоящее время прокуратура города Севастополя проверяет исполнение требований законодательства в деятельности Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя, Департамента образования и науки города Севастополя, ГБОУ г. Севастополя «СОШ № 13 имени трижды Героя Советского Союза А.И. Покрышкина» и ГБОУ г. Севастополя «СОШ № 46». Надзорным ведомством истребованы документы, касающиеся перевозок детей школьными автобусами в данном районе, а также обеспечения транспортной доступности населенного пункта, сообщили в пресс-службе прокуратуры города.

При наличии оснований в случае выявления нарушений будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования с целью защиты прав ребенка.

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Ольга Сурикова