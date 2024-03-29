В Севастополе в детской инфекционной больнице умер четырехлетний ребенок

Об этом сегодня в ходе заседания правительства Севастополя сообщил губернатор Михаил Развожаев. Он раскритиковал подчиненных за то, что трагедия произошла два дня назад, а ему стало об этом известно только сегодня из соцсетей.

«Ребенок сначала был привезен в детскую больницу, по предварительной информации, не оказали должной помощи, на следующий день он попал в инфекционную больницу. В итоге все закончилось гибелью четырехлетнего ребенка», — сообщил глава города, что ему удалось почерпнуть из жалобы родственников в соцсетях.

Согласно докладу директора Департамента здравоохранения Виталия Денисова, ребенок сначала поступил в горбольницу №5, там его отпустили домой, затем мальчик поступил в инфекционную, где ситуация уже закончилась летальным исходом.

Губернатор поручил подготовить ему подробный доклад не только о произошедшем, а и о том, как организован прием детей с экстренными ситуациями. Отдельные критические замечания он высказал и о самом хамском отношении в горбольнице №5 к маленьким пациентам и их родителям.

«Два часа, как пишут в близкие в соцсетях, ребенок ожидал осмотра, испытывая острую боль. Потом делались анализы и решили, что ничего страшного и отпустили домой», — добавил он из рассказала родственников о приеме на детском комплексе, передает корреспондент «Севкора».

Развожаев подчеркнул, что смерть ребенка — это настоящая трагедия, о которой ему должны докладывать немедленно. Также он попросил доложить ему о ситуации с приемом пациентов на детском комплексе.

«Это пятая больница, там как-то от перемены мест, сумма никак не может поменяться. Давайте как-то комплексно посмотрите на всю ситуацию. Вопрос не в том, что не смогли спасти, а как отнеслись, как там все устроено. Не говоря уже о вечном хамстве там — десятки обращений», — заключил губернатор.

Ольга Сурикова