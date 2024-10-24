После национализации ПАО «Севастопольгаз» сократились сроки догазификации

После национализации ПАО «Севастопольгаз» в госсобственность сократились, как и обещалось, сроки догазификации, сообщает правительство города.

По информации предприятия ГУП «Севастопольгаз», к которому перешло управление бывшим ПАО, к газу уже подключили 13 домовладений в Нахимовском районе Севастополя, а в течение нескольких дней планируется подключение до 40 домов в Молочной балке.

В переулке Молочном и на одноименной улице люди не могли добиться подключения полтора года, а сейчас на этом участке идет активная работа.

В том числе, продолжается строительство газопровода на улицах Колодезной, Генерала Ракова и Парашютной.

Также «Севастопольгаз» отменил плату за проведение инструктажей.

Для абонентов национализированного ПАО «Севастопольгаз» тарифы на ТО ВДГО/ВКГО устанавливаются на уровне тарифов ГУП «Севастопольгаз» по всему городу Севастополю.

Плата за проведение инструктажей отменяется, сообщает предприятие.

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Ольга Сурикова