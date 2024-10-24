Житель Инкермана осужден на 10 лет за сбыт наркотиков

28-летний житель Инкермана пытался сбыть почти 500 граммов наркотиков через интернет.

Мужчина через анонимный мессенджер договорился с людьми, которые незаконно торговали наркотиками в интернете. Он получил координаты тайников в селах Резервное и Гончарное, где нашел мефедрон и a-PVP. Дома он разложил их на мелкие свертки, чтобы разместить в тайники по Севастополю. Эту информацию он должен был передать своим сообщникам для дальнейшей продажи.

В феврале 2024 года мужчину задержали в лесу Балаклавского района, когда он готовил тайники. Полицейские нашли и изъяли почти 0,5 кг наркотиков.

Балаклавский районный суд Севастополя приговорил виновного к 10 годам тюремного заключения в исправительной колонии строгого режима.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Анна Левина