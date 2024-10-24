На трассе Ялта-Севастополь перевернулся грузовик

Как сообщает Госавтоинспекция Крыма, сегодня около 7 утра водитель автомобиля «Datsun», двигаясь в сторону Севастополя выехал на встречку, где столкнулся с автомобилем «Ford».
В результате ДТП 21- летний водитель и 18-летний пассажир получили телесные повреждения и были доставлены в больницу.
На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции, обстоятельства дорожно-транспортного происшествия выясняются.
Напомним, в Крыму произошло смертельное ДТП, водитель на иномарке совершил лобовое столкновение, погибли два человека.
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Ольга Сурикова