Развожаев прокомментировал национализацию ПАО «Севастопольгаз» и анонсировал снижение стоимости ТО газового оборудования в два раза

Сегодня утром на закрытом заседании правительства Севастополя было принято решение о передаче ПАО «Севастопольгаз» в госсобственность.

Губернатор Михаил Развожаев в комментариях журналистам еще раз сообщил, что национализированное предприятие принадлежало украинским олигархам.

«Это была долгая, сложная кропотливая работа. Благодарю директора ФСБ Александра Бортникова и генерального прокурора Игоря Краснова за помощь и участие, а также весь силовой блок. Было доказано, несмотря на все ухищрения и попытки запутать следы через целую цепь подставных лиц, что главными бенефициарами, которые получали прибыл ПАО, были украинские олигархи, которые финансируют терроризм», — подчеркнул Развожаев.

В ПАО «Севастопольгаз» назначена временная администрация из числа сотрудников ГУПа «Севастопольгаз». Для сотрудников ничего не измениться, а вот абонентам глава города пообещал значительное снижение стоимости техобслуживания газового оборудования, вплоть до двух тысяч рублей.

Напомним, ранее сообщалось, что губернатор Севастополя Михаил Развожаев подписал постановление о национализации ПАО «Севастопольгаз», в самом здании с утра работают силовики.

Ольга Сурикова

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города