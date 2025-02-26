После истории с Мусей администрация Ялты выделила деньги на стерилизацию животных

В спасении кошки Муси, которую неадекватный мужчина сбросил со скалы, активно участвовало сообщество «Помощь животным» и волонтёр Екатерина. Именно она верила, что Муся может быть жива, собрала команду неравнодушных людей, чтобы направиться на поиски кошки. Екатерина первой услышала мяуканье Муси на скалах.

После восстановления Муси в ветеринарной клинике остается главный вопрос – где она будет жить. Её могут оставить в комплексе «Ласточкино гнездо», где она и жила, или найти любящих хозяев.

Администрация Ялты передала 100 тысяч рублей сообществу «Помощь животным» – этого хватит на стерилизацию 50 бездомных кошек. За счет администрации, сообщила мэр Ялты Янина Павленко, каждый месяц будут стерилизовать такое же количество животных. Волонтёру Екатерине предложили официально зарегистрировать общественную организацию и подавать заявку на грант от администрации.

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Евгения Павлова

На фото: волонтер Екатерина с Мусей. Фото: глава администрации Ялты Янина Павленко