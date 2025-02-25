Кошка, которую живодёр сбросил со скалы у «Ласточкиного гнезда», оказалась жива

Все неравнодушные крымчане 25 февраля следили за спасением кошки Муси, которую петербуржец сбросил со смотровой площадки замка «Ласточкино гнездо». Сотрудники архитектурно-выставочного комплекса и волонтёры искали кошку три дня и уже не надеялись найти её.

Но кошку заметили на скалах. И сразу приступили к спасательной операции. Кошка находилась в труднодоступном месте, на выступе под скалой. Эвакуировать её с воды оказалось невозможным, были начаты альпинистские работы. Мусю смогли снять со скал специалисты ялтинского аварийно-спасательного отряда ГКУ РК «КРЫМ-СПАС».

Кадрами чудесного спасения делились в соцсетях волонтеры, спасатели и сотрудники «Ласточкиного гнезда».

Мусю передали ветеринарам на обследования. Визуально повреждений обнаружить не удалось. Скорее всего, говорят волонтеры, кошка проведёт несколько дней в стационаре.

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Евгения Павлова

Фото: глава администрации Ялты Янина Павленко