На демонтаж ресторана «Seavas» потратят 4 млн рублей

Четыре миллиона рублей запланировало ГБУ «Парки и скверы» на завершение сноса ресторана «Seavas». Эта сумма указана в документах госзакупок.

Решение о демонтаже ресторана, известного старожилам как «Рыбацкий стан», вступило в силу 6 марта 2023 года. Собственник — ООО «ПИР» — должен был снести здание за полгода, но затянул процесс, пытаясь через суд отсрочить работы. Однако суд отказал.

Срок окончательного демонтажа был запланирован на 10 февраля 2025 года. В середине февраля стало ясно, что «ПИР» сроки сорвал, и теперь разбираться с остатками здания поручено ГБУ «Парки и скверы».

Некапитальные части снесут своими силами, а для остального привлекут подрядчика. Все затраты власти планируют взыскать с владельца.

Напомним, суд постановил снести ресторан из-за нарушений: здание выходило за границы арендованного участка, не были соблюдены нормы отступа от соседних строений, конструкции здания располагались на городских сетях.

Контракт на демонтаж пока не подписан, а значит, сроки и подрядчик остаются неизвестными.

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Ольга Сурикова