В Москве открылся II Всероссийский форум ЛДПР «Плечом к плечу. За Русскую Победу!»

С 26 по 27 февраля 2025 года в Москве в Доме Союзов проходит II Всероссийский форум ЛДПР «Плечом к плечу. За Русскую Победу!»

Президент РФ Владимир Путин объявил 2025 год Годом защитника Отечества в честь участников спецоперации и в память о подвигах предков. ЛДПР с первых месяцев СВО поддерживает бойцов и их семьи. Цель II Всероссийского форума ЛДПР «Плечом к плечу. За русскую Победу!» — привлечение общественно-политического внимания к социальным вопросам, реабилитации и социализации ветеранов боевых действий, поддержке их и членов их семей после завершения СВО. Форум ЛДПР станет уникальной площадкой для коммуникации бойцов СВО и членов их семей, производителей техники для нужд фронта, медицинского оборудования и средств реабилитации, швейбатов с уникальной продукцией, представителей законодательной и исполнительной власти, предпринимателей, священнослужителей, волонтеров, военных журналистов, историков, меценатов.

Основные направления работы Форума: Реабилитация и социализация участников СВО;

Презентация и обмен лучшими региональными практиками поддержки ветеранов боевых действий и членов их семей;

Продвижение исторической правды о СВО в стране и мире;

Содействие в трудоустройстве демобилизованных участников СВО;

Поддержка женских общественных объединений;

Пропаганда образа русской женщины – защитницы Отечества;

Поддержка отечественных производителей технических средств реабилитации и абилитации, военного оборудования и БПЛА.

В рамках Всероссийского форума состоится пленарное заседание «Специальная военная операция и новая мировая политическая архитектура», на котором будут сформулированы предложения по законодательному регулированию вопросов поддержки участников СВО.

На площадке Форума будут организованы: Выставка, посвященная судьбам и героизму Защитников Отечества разных веков: «Специальная военная операция как продолжение многовековой борьбы с экспансией Запада против Русского Мира»;

Экспозиция, посвященная деятельности волонтеров и производителей оборудования, (в том числе информационный стенд «Центры правовой поддержки участников СВО);

Выставка портретов «Лица СВО: бойцы и члены их семей, военкоры, волонтеры, труженики тыла, жители новых регионов, члены ЛДПР на войне».

На площадке Дома Союзов как внутри здания так и снаружи, будут выставлены автомобили, предназначенные для отправки от ЛДПР в зону СВО.