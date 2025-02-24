Задержан мужчина, сбросивший кошку со смотровой площадки «Ласточкиного гнезда»

Возбуждено уголовное дело по факту жестокого обращения с животным против мужчины, который сбросил кошку в море со смотровой площадки «Ласточкиного гнезда». Его поместили в стационарное учреждение здравоохранения на десять суток, сообщают в МВД.

Напомним ,24-летний житель Санкт-Петербурга состоит на учете в психоневрологическом диспансере. Он приехал в Ялту и решил посетить территорию архитектурно-выставочного комплекса «Ласточкино гнездо».

Во время прогулки мужчина обратил внимание на кошку Мусю, которая проживала на территории около 10 лет и была местной любимицей. Он взял ее на руки, а потом сбросил с обрыва.

Полиции свой поступок мужчина объяснил, что кошке не понравилось, что он взял её на руки. Животное начало вырываться и за это мужчина просто скинул кошку в море.

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Евгения Павлова