Популярного украинского журналиста Анатолия Шария пытались убить в Испании

Украинский журналист и блогер Анатолий Шарий сообщил, что на него совершена попытка покушения в Испании.

По его словам, в нападении участвовали двое неизвестных. Он утверждает, что один из них обстрелял машину из автомата с глушителем, а второй в это время стоял на подхвате.

В своем ТГ-канале блогер подозревает в организации покушения президента Украины Владимира Зеленского.

«Судя по вони в отечественных «СМИ» и по тому, как убийце дали уйти, «забыв» перекрыть дороги и минимально опросить свидетелей, другие варианты, кроме Зеленского, отпадают», — написал он.

Также Шарий считает, что власти Испании бездействуют при расследовании обстоятельств дела. Украинский блогер сообщил, что нападение произошло посреди улицы. Его охрана самостоятельно разыскивает оружие и гильзы на месте происшествия, а также опрашивает местных жителей.

Напомним, в декабре прошлого года в Подмосковье было обнаружено тело экс-депутата Верховной рады Ильи Кивы.