Библиотека СевГУ может остаться без ремонта до 2030 года

Ректор СевГУ Владимир Нечаев рассказал, что разрушенное ремонтом здание научной библиотеки СевГУ может остаться в таком виде до 2030 года.

«Началось фактически строительство общежитий, но не определена на сегодняшний день до сих пор судьба библиотеки. Она не вошла не в какие инвестиционные программы. Она формально там остается, но под нее ресурсов пока до 2030 года не запланировано», — отметил Нечаев.

Здание библиотеки было введено в эксплуатацию в 1982 году. С 2019 года здание библиотеки выведено на капитальный ремонт, но он был приостановлен.

Напомним, общежития СевГУ снесли и построят заново.Территория студгородка будет открытой для всех. Общежития планируется построить на 60 тыс кв. метров для более чем 2,5 тысяч человек.