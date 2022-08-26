В Севастополе пройдет «Ночь кино»

В Севастополе в эту субботу, 27 августа, пройдет всероссийская акция «Ночь кино». К ней присоединились более 30 культурных пространств города — кинотеатры, дворцы и дома культуры, библиотеки, сообщает пресс-служба Правительства Севастополя.

На больших экранах кинотеатров «Победа», «Россия», «Моряк», «Москва» и «Октябрь» зрителям покажут семейную сказочную комедию «Последний Богатырь: Посланник Тьмы», спортивную драму «Чемпион мира» и фантастическую комедию «Пара из будущего».

Показы бесплатные, стартуют в 21.00.

Перед показами зрителей ждут выступления вокальных и театральных коллективов, лекции и мастер-классы. 27 августа в 10 часов утра в кинотеатре «Москва» юные зрители смогут увидеть мультфильмы, а в 17:00 в филиалах детских библиотек № 9, 10, 13, 14, 16 ребятам покажут мультипликационный фильм «Последний богатырь».

В 21 час в кинотеатре «Украина» Музея обороны Севастополя покажут любимую многими классику фильм «Человек с бульвара Капуцинов».

Для гостей подготовили и выставку «Великий Немой в России: из Петербурга в Крым».

В экспозиции представлены редкие киноплакаты и афиши из коллекции Государственного музея истории Санкт-Петербурга, фрагменты знаковых кинолент, в том числе снятых в Крыму и вошедших в золотой фонд отечественного кино.

Ольга Сурикова