Жителя Севастополя подозревают в 12 эпизодах мошенничества под видом продажи отделочных материалов

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Гагаринскому району получили информацию о том, что 55-летний местный житель под видом продажи стройматериалов проворачивал мошенническую схему, сообщает пресс-служба городского УМВД.

Мужчина вместе со своим 48-летниим товарищем открыл офис по продаже керамической плитки и иных материалов, также рекламировал в интернете свой товар с обещаниями доставки по адресам заказчиков.

Но, получив деньги, под разными предлогами оттягивал сроки выполнения заказов, избегал встреч и разговоров с клиентами по телефону, или вообще не выходил на связь.

Полученные от потерпевших деньги тратил на личные цели.

Чтобы обман остался незамеченным, одному из заказчиков злоумышленник вернул полную сумму предоплаты, а другому потерпевшему частично возместил деньги за товар.

Фигуранту предъявлено обвинение в семи эпизодах на общую сумму 429 тысяч рублей, из которых он возместил потерпевшим 105 тысяч рублей. Сумма ущерба составила 324 тысячи рублей

На него заведено уголовное дело за мошенничество.

На данный момент следователь устанавливает причастность 48-летнего местного жителя, занимающего должность директора фирмы к мошенническим действиям.

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Ольга Сурикова