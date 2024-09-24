Новый тротуар на Фиоленте прославился пострадавшими цоколями фонарей

Севастопольцы в соцсетях выложили фото искореженных цоколей фонарей, которые пострадали во время укладки асфальта на тротуаре на Фиоленте. На ситуацию отреагировал губернатор Севастополя Михаил Развожаев во время аппаратного совещания.

Он отметил: «Одно лечим, другое калечим», а также попросил отреагировать на это курирующего заместителя Павла Иено. На что тот ответил, что «это рабочие моменты, но, в любом случае, в таком виде работу бы никто не принял».

«Не за наш счет пусть будут эти рабочие процессы», — добавил губернатор.

При этом в соцсетях правительство Севастополя отчиталось, что по указанному адресу подрядчик устранил дефекты, приложив фотоотчет.

Ольга Сурикова

Фото: соцсети

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