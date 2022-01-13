Следком проводит расследование в Севморте за неуплату 4 млн налогов

Долг с прошлого года

Главное следственное управление Следкома по Крыму и Севастополю расследует уголовное дело по факту неуплаты налогов «Севастопольским морским портом», сообщает пресс-служба ведомства.

«Расследуется уголовное дело по факту сокрытия денежных средств Государственного унитарного предприятия города Севастополя «Севастопольский морской порт» за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов (ч. 1 ст. 199.2 УК РФ)», — говорится в информации Следкома.

По данным следствия, руководство Севморпорта вместо оплаты задолженности по налогам и сборам рассчиталось с кредиторами через расчетные счета третьих лиц.

Долг накопился с марта по ноябрь 2021 года в размере более четырех млн. руб.

Уголовное дело возбуждено по материалам Севастопольского линейного отдела полиции и отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Крымского ЛУ МВД России на транспорте.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается, заключили в ведомстве.

Ольга Сурикова