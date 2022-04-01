Похоронную службу в Севастополе обвинили в коррупции и конфликте интересов

Проверили и чиновников горхоза

В Севастополе руководитель ГБУ «Специализированная служба по вопросам похоронного дела» привлечен к ответственности за нарушения антикоррупционного законодательства.

Прокуратурой установлено, что дочь руководителя ГБУ является супругой директора юридического лица, выступившего подрядчиком по заключенному учреждением госконтракту. При этом Департамент городского хозяйства не был уведомлен, что может возникнуть конфликт интересов.

Сам департамент, как отмечается, проверку провел формально, без выяснения существенных обстоятельств.

Кроме того, установлено, что чиновники горхоза привлекались к дисциплинарной ответственности за предоставление недостоверных сведений о доходах, но утвержденный региональным антикоррупционным законодательством порядок при этом не применялся.

«Прокуратура города внесла курирующему заместителю Губернатора города Севастополя представление об устранении нарушений закона, которое удовлетворено. По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования директор ГБУ «Специализированная служба по вопросам похоронного дела» привлечен к дисциплинарной ответственности за неуведомление о возникновении конфликта интересов», — говорится в сообщении пресс-службы города.

Также привлечены к ответственности госслужащие департамента, предоставившие недостоверные сведения о доходах.

Ольга Сурикова