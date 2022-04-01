Японское аниме, «Болливуд» и отечественное кино со стажем: Как кинотеатры Севастополя работают в условиях санкций

Месяц без «Бэтмена»

В марте российский кинопрокат оказался без громких зарубежных премьер. Мировые кинокомпании Sony и Warner Bros объявили, что приостанавливают показ своих фильмов в российских кинотеатрах из-за ситуации на Украине. Отменены премьеры «Бэтмена» и «Морбиуса».

Уже больше месяца отечественный кинопрокат приспосабливается к новым правилам игры. В афишах прошлых недель кинотеатров Крыма и Севастополя появились старые добрые японские аниме, такие как «Мой сосед «Тоторо», «Унесенные призраками» или фильм с 25-летним стажем «Брат» и «Брат-2». Следующим в очереди назван «Бумер».

О том, как севастопольцы отреагировали на старые-новые предложения, корреспондент «Севкора» поинтересовался у директора ГАУКС «Севастополь кино» Дмитрия Гарнега.

Он признал, что выручка упала примерно в три раза. Бывают дни, когда залы стоят либо полностью пустые, либо 5-7-12 человек. На этой неделе ситуацию спасают школьники – каникулы, и они сейчас главные зрители.

Сейчас кинотеатры, по его словам, дорабатывают то, что было ранее закуплено плюс отечественное кино. Также севастопольские кинотеатры начали брать фильмы прошлых лет.

«На что-то ходят лучше, на что-то хуже, стараемся брать фильмы на злобу дня, например, «Балканский рубеж» повторяем, к Дню Космонавтики покажем «Салют 7». И прокатчики фильмов предлагают ленты прошлых лет. Пока это очень слабая замена полноформатному прокату, который был. Потому что в прошлом году у нас 78% выручки было от зарубежного кино», — рассказал Гарнега, добавив, что «Брат» к просмотру он не стал брать, чтобы не пропагандировать бандитское время.

Время пришло

Глава ГАУКС напомнил, что севастопольцам точно не привыкать жить в условиях санкций, да и кинотеатры уже переживали период ограниченного режима работы в пандемию, поэтому и к этому этапу нужно адаптироваться и искать в нем плюсы, особенно для российского кино.

«Сейчас выручка упала. Но, я считаю, что это хорошая ситуация для нашего кино. Рынок опустел, конкуренции нет, поэтому кинопроизводство должно включиться. И поддержку ему должно оказать государство. Это было бы решило проблему. Ведь ходят именно на высокобюджетные картины», — подчеркнул он.

В России такие фильмы, безусловно, снимаются: «Т-34», «Последние богатыри», «Чемпион мира», «Огонь», «Движение вверх». Это те фильмы, которые снимали мастера.

«Сейчас пришло время российскому кино показать себя. Конечно, не сразу ниша заполнится, чтобы снять хорошее кино нужно месяцев восемь или год. Поэтому, надеюсь, через год мы увидим иную картину, когда российское кино будет превышать зарубежное», — считает руководитель кинотеатров.

Он проанонсировал, что 21 апреля выйдет российский фильм «Первый Оскар» о том, как Советский Союз получил первый в своей истории Оскар за фильм «Битва за Москву». Он уверен, что в Севастополе эта патриотическая история хорошо зайдет.

«Мы патриотическими фильмами и в украинские времена хорошо били прокат. Когда вышел «Сибирский цирюльник», в 2001 году кинотеатр «Дружба» был три недели полностью заполнен на все сеансы. Такого не было ни на один фильм», — вспомнил Гарнега.

Также определенная подборка патриотических фильмов будет к 9 мая.

«Буржуи» еще вернутся

Среди иностранных кинопроизводителей сейчас рассматриваются предложения Кореи, Казахстана, Индии, продолжаются показы японского аниме, докручиваем, как сказал глава ГАУСК , «Смерть на Ниле».

Руководитель севастопольских коммунальных кинотеатров отметил, что «Болливуд» предлагает фильмы уже даже 2022. А снимают они больше, чем в «Голливуде». Он считает, что нужно пробовать, смотреть, как отреагирует севастопольский зритель.

К тому же, уверен он, из России ненадолго ушли западные кинопроизводители. И Warner Bros и Walt Disney Company, Netflix скоро вернут свою продукцию.

«Я уверен, эти буржуи скоро забудут о санкциях и вернутся. Как только что-то решится. Думаю, через несколько месяцев все будет, как и раньше», -заключил Гарнега.

Ольга Сурикова