В Севастополе прошел Чемпионат по альпинизму в скальном классе

В течение двух дней на горе Куш-Кая и массивах заказника Байдарский 16 севастопольских спортсменов соревновались за звание лучших альпинистов.

Чемпионат проходил в два этапа среди мужчин и женщин.

Призерами стали:

Мужчины

1 место – Иван Добрыдин / Дмитрий Ющенко

2 место – Владимир Одоев / Константин Комаров

3 место – Илья Корчемкин / Игорь Тыжнев

Женщины

1 место – Юлия Цокало / Мария Звягина

2 место – Лидия Монастырская / Людмила Мельник

место – Татьяна Петрова / Светлана Мазаева

По итогам соревнований Чемпионата города сформирована сборная Севастополя на 2023 год. Помимо этого, старты являлись тренировочным мероприятием в реальных условиях, в целях подготовки спортсменов сборной к ближайшим стартам для альпинистов – это I этап Кубка России, который пройдёт в середине апреля в Республике Хакассия.

Напомним, в Севастополе открыли новый участок туристического скального маршрута «Виа феррата». Часть маршрута оборудована стальным канатом и скобами скальные участки тропы, которые проходят через горный маршрут над севастопольским участком Южного берега Крыма.

Фото: пресс-служба Центра спортивной подготовки сборных Севастополя

Дмитрий Островский