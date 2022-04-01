В Севастополе прошел Чемпионат по альпинизму в скальном классе

В течение двух дней на горе Куш-Кая и массивах заказника Байдарский 16 севастопольских спортсменов соревновались за звание лучших альпинистов.
Чемпионат проходил в два этапа среди мужчин и женщин.
Призерами стали:
Мужчины
1 место – Иван Добрыдин / Дмитрий Ющенко
2 место – Владимир Одоев / Константин Комаров
3 место – Илья Корчемкин / Игорь Тыжнев
Женщины
1 место – Юлия Цокало / Мария Звягина
2 место – Лидия Монастырская / Людмила Мельник
место – Татьяна Петрова / Светлана Мазаева
По итогам соревнований Чемпионата города сформирована сборная Севастополя на 2023 год. Помимо этого, старты являлись тренировочным мероприятием в реальных условиях, в целях подготовки спортсменов сборной к ближайшим стартам для альпинистов – это I этап Кубка России, который пройдёт в середине апреля в Республике Хакассия.
Напомним, в Севастополе открыли новый участок туристического скального маршрута «Виа феррата». Часть маршрута оборудована стальным канатом и скобами скальные участки тропы, которые проходят через горный маршрут над севастопольским участком Южного берега Крыма.
Фото: пресс-служба Центра спортивной подготовки сборных Севастополя
Дмитрий Островский