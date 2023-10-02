В правительстве Севастополя октябрь начался с новых назначений

Сегодня в ходе аппаратного совещания губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о кадровых ротация в правительстве города.

Губернатор назначил себе нового заместителя — Николая Приставку.

Приставка будет курировать департамент земельно-имущественных отношений и Севреестр. Актуальность появления еще одного вице-губернатора Развожаев пояснил целым арсеналом работы, связанным с выдачей земли участникам СВО.

Станислав Таматаев назначен директором департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры. До сегодняшнего дня он занимал этот пост с приставкой и.о. после повышения предшественника Павла Иено до должности вице-губернатора.

Главное контрольное управление города возглавит Игорь Емельянов. До этого он работал в органах прокуратуры.

Иван Погодин, нынешний руководитель Единой дирекции капстроя, назначен первым заместителем директора департамента капстроя с возложением обязанностей директора. На него будет теперь возложена обязанность подобрать нового директора дирекции.

Ольга Сурикова