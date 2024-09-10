Развожаев: Досрочное голосование позволило намного большему числу избирателей принять участие в выборах

В правительстве Севастополя подвели итоги самой длительной избирательной кампании в истории города. Речь идет о выборах депутатов заксобрания третьего созыва, голосование на которых длилось 12 дней с 28 августа по 5 сентября.

Михаил Развожаев подчеркнул, что досрочное голосование позволило намного большему числу избирателей принять участие в выборах.

«У нас завершилась очень важная политическая кампания: выборы депутатов законодательного собрания Севастополя. … Ситуаций, связанных с террористическими опасностями и так далее не случилось. Нарушения общественного порядка были, но они все были локализованы», — отметил глава города.

На территории Севастополя функционировали 187 обычных избирательных участка. Было создано три экстерриториальных участка для голосования военнослужащих за пределами Севастополя.

По словам директора департамента общественной безопасности Юрия Бездольного, все профильные структуры правительства отработали на отлично.

Тем не менее, СГИК зафиксировала две жалобы в ходе избирательного процесса и направила их в ТИК.

Напомним, по итогам выборов в заксобрание Севастополя прошли четыре партии: Единая Россия, Новые люди, ЛДПР, КПРФ.

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