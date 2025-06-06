Погода в Севастополе 6 июня

Погода
06-06-2025

Сегодня в городе малооблачно.

Без осадков.

Ветер ночью восточный,

днем западный 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью 17…19°,

днем 25…27°.

Вода в море прогрелась уже до 20°.

Фото: Елена Голос

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