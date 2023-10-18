Земляк Зеленского арестован в Севастополе за неуважение к обществу

Уроженец Кривого Рога за пьяный дебош в Севастополе получил наказание в виде административного ареста на 5 суток.

Ночью 16 октября он в пьяном состоянии, находясь в центре города-героя вблизи здания Правительства и жилых домов, громко выкрикивал нецензурные слова, чем нарушил покой граждан и проявил неуважение к обществу.

Видеозапись инцидента получила распространение в социальных сетях.

Решение о наказании вынес Ленинский районный суд Севастополя.

города Севастополя, рассмотрев протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ, назначил ему наказание в виде административного ареста на 5 суток.