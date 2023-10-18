В Крыму арестован адвокат, защищавший террористов

Его могут лишить лицензии

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МВД опубликовало видео задержания адвоката, который выступал в роли защитника у лиц, участвовавших в организациях, запрещенных в РФ, а также обвиняемых в террористической деятельности на территории нашей страны.

Установлены факты публикации им в Интернете символики организации, деятельность которой в РФ запрещена, а также дискредитации ВС РФ. Также он разместил на своей странице в соцсети запрещенную к распространению информацию. Ему назначено наказание в виде 15 суток админареста и штраф в 45 тыс.руб.

Решается вопрос о лишении гражданина лицензии на юридическую деятельность, сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

Ольга Сурикова