В Крыму арестован адвокат, защищавший террористов

Его могут лишить лицензии
МВД опубликовало видео задержания адвоката, который выступал в роли защитника у лиц, участвовавших в организациях, запрещенных в РФ, а также обвиняемых в террористической деятельности на территории нашей страны.
Установлены факты публикации им в Интернете символики организации, деятельность которой в РФ запрещена, а также дискредитации ВС РФ. Также он разместил на своей странице в соцсети запрещенную к распространению информацию. Ему назначено наказание в виде 15 суток админареста и штраф в 45 тыс.руб.
Решается вопрос о лишении гражданина лицензии на юридическую деятельность, сообщили в пресс-службе республиканского МВД.
Ольга Сурикова