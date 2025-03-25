Трое российских журналистов погибли в ЛНР

По данным руководителя ЛНР Леонида Пасечника, в поселке Михайловка погиб журналист МИЦ «Известия» Александр Федорчак, а также оператор «Звезды» Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели.

Александр Федорчак был из Крыма. Он родился в Феодосии, с 2024 года работал корреспондентом «Известий». До этого работал на телеканалах «Звезда» и «Крым 24». Журналисту было 28 лет.

Также тяжело ранен военкор «Звезды» Никита Гольдин.

Телеканал «Звезда» заявил, что сотрудники медиа скончались после «прицельного удара двумя ракетами HIMARS» по машине, в которой находились журналисты.

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Ольга Сурикова