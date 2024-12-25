В Севастополе будут строить тоннель на северную сторону

Об этом заявил на пленарном заседании I-й сессии спикер Законодательного Собрания Владимир Немцев.
«В генплане будет предусмотрено строительство тоннеля. Для этого потребуются инвестиции, но это решит многие проблемы в том числе и логистические — соединит северную и южную сторону города», — рассказал Владимир Немцев.
Напомним, что проект генерального плана должны передать в законодательное собрание в ближайшие дни.
«До 28 декабря будет завершена процедура одобрения проекта закона о генеральном плане города Севастополя для передачи в законодательное собрание», — обещал и. о. вице-губернатора Максим Жукалов.
Анна Левина