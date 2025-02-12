Чего нельзя делать с птицами, испачканными в мазуте

В Казачьей бухте уже не раз находили птиц, которых мыли дома и затем выпускали обратно. Но так делать нельзя! Очищенные от нефтепродуктов птицы ослаблены, а их оперение лишено жирового слоя, необходимого для защиты. В результате они с большой вероятностью погибают. Кроме того, среди пострадавших могут быть краснокнижные виды, за неосторожное обращение с которыми предусмотрена административная и даже уголовная ответственность.

Домашняя мойка опасна и с экологической точки зрения: загрязнённую мазутом воду нельзя сливать в городскую канализацию, так как она относится к 4-му классу опасности. Её утилизацией должны заниматься специализированные организации.

Если вы обнаружили пострадавшую птицу, немедленно звоните по номеру 112 или пишите в единый чат волонтёров. Оперативная группа Штаба общественной поддержки выедет на место, аккуратно поймает птицу и отправит её на профессиональную очистку.

Советы для тех, кто помогает спасать пострадавших от мазута птиц

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Евгения Павлова