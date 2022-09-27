Подшефный Севастополю Старобельск обстрелян HIMARS

Накануне, 26 сентября, был обстрелян подшефный Севастополю Старобельск. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram написал, что это было сделано украинскими военными.

«По предварительным данным, во фруктовый магазин был прилет 4 ракет HIMARS. Два мирных жителя получили ранения, информация о пострадавших и повреждениях еще уточняется», — отметил губернатор Севастополя.

По его мнению, таким способом Украина пытается помешать проведению референдума за вхождение в состав России.

«Обстрел мирных магазинов, рынков, домов, соцучреждений — это терроризм. А у террористов, всегда один конец», — заключил Развожаев.

Ольга Сурикова