Можно ли вылететь из страны без справки из военкомата?

Издание РИА Новости на практике узнало ответ на этот вопрос — их журналиста не выпустили из России на отдых в Турцию без справки из военкомата. Пограничники в аэропорту «Жуковский» не пропустили его на рейс.

«Мне 33 года. Не служил, военной кафедры не было. Имею категорию «B» — ограниченно годен к военной службе по состоянию здоровья. Повестку по месту жительства не получал. На пограничном контроле не пропустили на рейс в Стамбул. Отправлялся в отпуск: билеты туда-обратно, бронь отеля — все есть. Сорок минут держали в комнате: спрашивали, есть ли российской паспорт, справка из военкомата о том, что можно выезжать из страны. Военный билет отказались смотреть. Затем пришел какой-то начальник и сказал, что на основании закона не могут выпустить из страны. По итогу выдали уведомление», — рассказал журналист Илья Васильев.

Мужчина подчеркнул, что повестка ему не приходила. При этом он имеет ограниченную годность к военной службе из-за врожденного заболевания почек.

В уведомлении, подписанном должностным лицом подразделения пограничного контроля ›Жуковский» И.А. Зыковым, написано: «Отказано в праве на выезд из Российской Федерации. На основании решения военного комиссариата, ст. 21 Федерального закона от 26.02.1997 г. № 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации». Уведомление выдано ему 27 сентября.

Напомним, 21 сентября президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в стране.

Ольга Сурикова