Компромиссов по трассе для мотокросса на Сапун-горе не найдено

В Севастополе пока нет шансов вернуть полюбившийся многим автомотокросс на Сапун-горе, который проводился до недавнего времени 8-9 мая и приурочен был к Дню Победы. Собственник территории, на которой проходили соревнования, не идет на компромисс. Об этом сегодня в ходе сессии Заксобрания рассказал начальник управления по делам молодежи и спорта Сергей Резниченко.
Вопрос о судьбе мотокросса на Сапун-горе был поднят вице-спикером Заксобрания Ильей Журавлевым. Он подчеркнул, что в течение более 40 лет это были действительно зрелищные состязания в городе и становились всегда большим праздником спорта и победы. А сейчас, добавил депутат, многих интересует, какова вообще судьба автомотоспорта в Севастополе.
«Трасса на Сапун-горе не входила никогда в реестр объектов спорта, но была традиционной в Севастополе много десятилетий. Но в рамках ее эксплуатации поступило соответствующее требование от собственника земельного участка — Херсонеса Таврического — с пояснением о нахождение на данной территории древнего города и невозможности эксплуатации данной территории под мотоциклетную трассу. Данное требование обоснованно», — пояснил Резниченко.
По его словам, компромиссов по дальнейшему использованию этой территории не найдено: «Эта трасса больше не может использоваться».
Но при этом, по словам главы управления, в Севастополе продолжают работать официальные федерации авто, мото и велоспорта. Они проводят свои соревнования на дорогах общего пользования при согласовании с ГИБДД и городскими властями.
Отметим, традиционный мотокросс на Сапун-горе проводился в Севастополе с 1963 года. Однако в разные годы, в том числе при Украине, из-за отсутствия финансирования.
Ольга Сурикова