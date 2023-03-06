Подрядчик реставрации Б.Морской задержан за убийство ребенка

В информационное пространство Севастополя сегодня ворвалась неожиданная новость: в ДНР арестован руководитель ОПГ Вадим Погодин. Он подозревается в убийстве 17-летнего подростка. Ранее в городе Погодина узнали по скандальной истории с некачественной реставрацией парапетов у кинотеатра «Победа» и ряда домов на улице Большой Морской.

«В 2014 году 52-летний подозреваемый с другими членами ОПГ по предварительному сговору похитили подростка, жестоко избили его, вывезли его за город и расстреляли», — приводит телеканал «НТС» цитату УМВД ДНР.

Уточняется, что часть ОПГ вместе с руководителем тогда покинула территорию республики.

Сейчас Вадиму Погодину грозит максимальное наказание по статьям «убийство» и «организация преступного сообщества и участие в нем». На данный момент сотрудники полиции устанавливают местонахождение других участников ОПГ.

Во время реставрации исторической части Севастополя Погодин занимал должность заместителя директора общества с ограниченной ответственностью «Технологии реставрации». Тогда эксперты и горожане были возмущены выбором строителей в пользу штукатурки поверх исторического инкерманского камня, а также шпаклевки известняка, которая привела к разрушению облицовки парапетов.

Ольга Сурикова