Подпорная стена возле детсада на Бирюзова может рухнуть

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сегодня в ходе аппаратного совещания поручил в кратчайшие сроки решить вопрос с подпорной стеной возле детского сада на улице Маршала Бирюзова, 7.

Он подчеркнул, что этот вопрос ему был задан еще в четверг во время прямого эфира. При этом жители показали ему ответы, которые они получают от департамента городского хозяйства.

«Департамент городского хозяйства отвечает: распоряжение о сносе находится на стадии согласования. Ну что вы за хрень пишите людям? Какое распоряжение о сносе на стадии согласования? Выехать надо, дырку, работы какие-то провести, пока на голову она никому не свалилась», – заявил Развожаев.

Напомним, на данном аппаратном совещания губернатор Севастополя резко раскритиковал подчиненным за падение световой опоры на улице генерала Хрюкина и ситуацию с пляжем в Андреевке.

Ольга Сурикова

Фото: sev.tv