Развожаев дал совет подчиненным, как выбивать деньга на аварийные объекты

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев дал поручение экстренно заменить все аварийные опоры электрических сетей после падения сегодня одной из них на дорогу возле остановки «Улица Генерала Хрюкина».

Губернатор подчеркнул, что только чудом сегодня никто не погиб, и поинтересовался, когда последний раз проводили проверку световых опор.

«Проводили инвентаризацию, часть опор подлежат замене, часть опор уже купили. Но из-за того, что на протяжении длительного периода времени никто этим не занимался, у нас очень большое количество опор, которые в аварийном состоянии. Поэтому мы их меняем или в рамках капитального ремонта дорог, или потихоньку средства выделяет само предприятие. Например, в этом года 50 опор будет заменено», — ответил директор департамента транспорта Павел Иено.

Такой ответ не удовлетворил градоначальника, он раскритиковал подчиненных за то, что они не умеют расставлять приоритеты, и дал поручение в ближайшее время обойти все опоры и заменить те, которые также могут рухнуть.

«Я посмотрел фото: она года два кривая так стояла. Вы меняете опоры или только в вашем представлении? Покажите, что проведено. И когда была обследована эта опора, когда ее должны были сменить. Если такое вопиющие, нужно приходить, биться головой в департамент и менять их. Я уверен, что таких не сотни. Почему вечно ждем, пока что-то произойдет», — отметил Развожаев.

Ольга Сурикова