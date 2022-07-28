Под Симферополем поезд насмерть сбил женщину

Сегодня, 28 июля, на железнодорожном перегоне «Элеваторная – Пролетная», после неудавшегося экстренного торможения, насмерть сбил женщину. Об этом сообщает пресс- служба Крымского ЛУ МВД России на транспорте

«На железнодорожном перегоне «ст. Элеваторная — ст. Пролетная», на остановочной платформе 1432 км, машинистом пассажирского поезда сообщением «Москва – Евпатория», было применено экстренное торможение во избежание наезда на человека. Наезд избежать не удалось, поездом смертельно травмирована женщина. Установлено, что машинист неоднократно подавал звуковые сигналы, но женщина не реагировала на них», — сообщили в пресс-службе ведомства.

В настоящее время личность погибшей не установлена, на вид ей от 50 — 60 лет. Следственными органами ведется проверка.

Напомним, открылась продажа дополнительных билетов на поезда Москва-Симферополь.

Дмитрий Островский