Севастополь отмечает крещение Руси

Сегодня православные отмечают знаменательный праздник – День Крещения Руси.

В 988 году именно в Севастополе равноапостольный князь Владимир принял крещение.

В Севастополе в этот день прошел Крестный ход от памятника князю Владимиру по улице Древняя до Свято-Владимирского собора в Херсонесе с мощами святого князя Владимира.

Затем был проведен Водосвятный молебен, а также Преосвященнейший Нестор, епископ Ялтинский, викарий Симферопольской и Крымской епархии провел божественную литургию.

Помимо этого, Преосвященнейший Каллиник, епископ Бахчисарайский, викарий Симферопольской и Крымской епархии провел литургию во Владимирском соборе-усыпальнице адмиралов.

В праздничных мероприятиях в Херсонесе принял участие вице-спикер заксобрания Севастополя Илья Журавлев.

«Обращение Великого князя Владимира и всей Руси в православие имело определяющее значение для истории нашего Отечества и на протяжении более тысячи лет занимает особое место в жизни России. Мы славим святого князя Владимира за то, что он подарил свет нашим предкам, поселив в их сердца христианство», — отметил вице-спикер.

Добавим, что обширную праздничную программу для севастопольцев и гостей города подготовил и музей Херсонес Таврический.

По окончании утренней службы в Свято-Владимирском кафедральном соборе посетители музея-заповедника смогли присоединиться к тематической программе «Сказ о земле Русской».

Ещё больше погрузиться в историю Древней Руси помогут ремесленные мастер-классы, которые позволят каждому почувствовать себя жителем той эпохи. Посетители попробуют силы в чеканке монет и изготовлении стеклянных бус, а особым сюрпризом станет мастер-класс по исполнению былин под аккомпанемент гуслей.

Сохранить воспоминания о празднике поможет тематическая фотозона возле Свято-Владимирского кафедрального собора. Она передаст атмосферу средневековой Руси, а гостей будет встречать реконструктор в образе воина.

С 9:00 до 16:00 на территории музея-заповедника будет работать фуд-корт, где все желающие смогут попробовать старинные блюда и напитки русской кухни: сбитень, калачи, рулеты.

Дарья Тимофеева

Фото: Анастасия Ильина